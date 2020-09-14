РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 сен. В парке «Елочки» в Домодедове 17 сентября пройдет фестиваль граффити Подмосковья, сообщается в группе регионального отделения организации «Молодая Гвардия Единой России» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/mger_mo).

«17 сентября молодогвардейцы Подмосковья проведут фестиваль уличного искусства. В Домодедове «Молодая Гвардия» проведет фестиваль на территории скейтпарка «Елочки». По итогу мероприятия на его территории появятся 10 больших граффити, посвященных экологической теме», - говорится в сообщении.

Также на фестивале будут организованы мастер-классы и лаундж-зона, в которой пройдут лекторий и игра в настольный теннис. Начало в 12:00.