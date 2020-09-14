РИАМО - 14 сен. Московская область заняла первое место среди регионов России в августе по упоминаемости в местных СМИ национальных проектов, сообщается на официальном сайте «Будущее России. Национальные проекты».

В прошлом месяце Подмосковье упоминалось в контексте нацпроектов в 9,7 тысячи материалов.

«Наиболее освещаемыми СМИ в этом регионе темами стали закупка Минздравом области нового офтальмологического оборудования, снижение смертности в результате ДТП на 16,4% в первом полугодии, а также профессиональное обучение почти тысячи предпенсионеров в рамках нацпроекта «Демография», - говорится в сообщении.

В июле Московская область в данном рейтинге занимала третье место.

В общероссийском рейтинге нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал самыми упоминаемым в телевизионных и электронных СМИ, заняв долю в 22,7%. На втором месте - нацпроект «Образование», на третьем месте - нацпроект «Демография».