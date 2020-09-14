РИАМО - 14 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории городского округа Солнечногорск 35-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свертка с кристаллизованным веществом», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что он купил вещество через интернет, чтобы затем продать в Петербурге. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном общей массой около двух килограммов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый взят под стражу.