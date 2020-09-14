РИАМО - 14 сен. Подмосковное УФАС России выявило нарушения при организации конкурса по отбору компании для управления многоквартирными домами в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Управление ФАС получило жалобу на действия администрации городского округа Красногорск при организации конкурсной процедуры.

«В жалобе говорилось, что администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в конкурсе и неправомерно допустила к участию в конкурсе управляющие организации, имеющие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за два и более расчетных периода, а также кредиторскую задолженность в размере свыше 70% балансовой стоимости активов», – говорится в сообщении.

Рассмотрев жалобу, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов. Жалоба была признана обоснованной.

Администрации Красногорска выдали предписание об устранении допущенных нарушений.