РИАМО - 14 сен. Арбитражный суд столицы признал законным решение регионального УФАС России о признании компании «Коллегия эксперт» недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства Подмосковья.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» о внесении сведений в отношении ООО «Коллегия эксперт» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по проведению технической экспертизы купола обсерватории ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», – уточняется в сообщении.

После рассмотрения обращения антимонопольное ведомство признало действия компании «Коллегия эксперт» несоответствующими закону. Сведения в отношении этой организации были признаны подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением антимонопольного ведомства и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Коллегия эксперт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.