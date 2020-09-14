В Москве автомобиль «Газель» пробил ограждение на Русаковской набережной и упал в реку Яузу, в результате аварии никто не пострадал
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В Москве автомобиль «Газель» пробил ограждение на Русаковской набережной и упал в реку Яузу, в результате аварии никто не пострадал
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