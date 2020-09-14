РИАМО - 14 сен. В Москве автомобиль «Газель» пробил ограждение на Русаковской набережной и упал в реку Яузу, в результате аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На Русаковской набережной в районе дома №1 около 5 часов утра мужчина, управляя «Газелью», совершил съезд в Яузу. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на месте происшествия работали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы и отряд «Центроспаса».

Пожарные помогли водителю выбраться из реки, после чего с помощью автокрана достали из воды искореженный автомобиль. Водитель от помощи медиков отказался.

Видео упавшей в Яузу «Газели» на востоке Москвы>>