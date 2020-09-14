РИАМО – 14 сен. Минтранс России подготовил поправки в правила дорожного движения, согласно которым владельцы электросамокатов, сегвеев, роликов и скейтбордов выделяются в отдельную категорию участников движения, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Масштабный проект поправок касается нескольких аспектов дорожного движения, в том числе использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликовых и обычных коньков и так далее.

«Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты», - отмечает издание.

Согласно предложению Минтранса, при совместном движении с пешеходами владельцам средств индивидуальной мобильности нельзя разгоняться быстрее 20 километров в час. Также документом предусмотрен запрет поездок на электросамокате, сегвее, скейтборде в пьяном виде.

В ГИБДД считают, что катающиеся на коньках, скейтах и других неэлектрических устройствах должны относиться к категории пешеходов, как и сейчас. В Минтрансе не согласны с данной позицией и уверяют, что на обычном самокате или скейтборде можно разогнаться достаточно, чтобы сбить человека, поэтому необходимо отрегулировать их движение. Конечное решение по данному вопросу примет правительство РФ.

Также предложенный Минтрансом пакет поправок в ПДД предусматривает запрет на стоянку и остановку на «островках безопасности», расширение зоны действия знака «Стоянка запрещена», введение знака «Движение автобусов запрещено».

Кроме того, ведомство предлагает разрешить разгон до 90 километров в час исключительно автобусам с сидячими местами и ремнями безопасности в салоне. Для остальных автобусов скоростной лимит предлагается ограничить 70 километрами в час.​