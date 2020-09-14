РИАМО - 14 сен. Портал «Узнай Москву» приглашает принять участие в новой викторине по архитектурным памятникам столицы, истории города и выдающимся жителям, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вопросы интеллектуальной игры посвящены достопримечательностям столицы, выдающимся жителям, московским особнякам и усадьбам, городским улочкам — их легендам и тайнам. Конечно, победители и участники квиза не останутся без призов», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Также в финале участников ждет увлекательная дискуссия — паблик-ток с культурологами и москвоведами. Викторина будет проходить в два этапа в смешанном формате.

Принять участие в отборочном онлайн-туре и ответить на 13 вопросов смогут все желающие.

Ответы будут принимать до 21 сентября. Те, кто пройдет первый тур, выйдет в финал и попадет на очный этап. Последнее испытание пройдет 26 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ.​