РИАМО - 14 сен. Новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников стартует с 15 сентября в столице, заявки будут принимать до 29 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам предыдущей заявочной кампании одобрено 67 заявок на общую сумму 9,6 миллиона рублей, еще 123 обращения в данный момент находятся на рассмотрении. До конца года на эти цели планируется выделить более 40 миллионов рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С апреля этого года компании могут получить финансовую помощь от государства на обучение сотрудников по всем профессиям, которые входят в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Предпринимателям компенсируют до 95% расходов на обучение сотрудника.

Получить субсидию могут юридические лица. Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых для получения субсидий документов можно на сайте правительства Москвы cashback.moscow.business. ​Также здесь можно оставить заявку.