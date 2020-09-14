РИАМО - 14 сен. Строительство станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) планируют закончить к концу 2020 - началу 2021 года, вместе с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии метро и остановками наземного транспорта они образуют крупный транспортно-пересадочный узел, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вместо остановочного пункта Покровское-Стрешнево на МЦД-2 появится современный пригородный вокзал, расположенный ближе к станции метро. На станции Щукинская обустроят платформу с навесом, а в надземном пассажирском терминале оборудуют эскалаторы и лифты. С Щукинской можно будет сделать удобную пересадку на другие виды общественного транспорта», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Согласно расчетам, транспортным узлом «Щукинская» будут пользоваться около 122 тысяч раз в день.

Станция Щукинская МЦД-2 будет находиться неподалеку от Щукинского полуострова, Щукинского парка, Музея памяти погибших воинов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также детского технопарка на базе научно-исследовательского центра «Курчатовский институт».