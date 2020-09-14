РИАМО - 14 сен. Столичные энергетики обеспечат необходимыми электрическими мощностями новые спортивные объекты в комплексе «Лужники», сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что всего новым потребителям планируется выдать свыше 8,8 мегаватт мощности.

«Энергетики уже подключили к сетям ледовый дворец «Кристалл», для электроснабжения которого были построены две трансформаторные подстанции. Они оборудованы устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналами связи и передачи данных, организован автоматизированный учет электроэнергии», - сказал Бирюков.

Кроме того, до конца 2020 года будут завершены работы по подключению к сетям крупнейшего в Европе теннисного центра и увеличению мощности для спортзала «Дружба». В целом работы по электрообеспечению зала «Дружба» планируют завершить в первом квартале следующего года.

Для электроснабжения новых зданий в «Лужниках» построят четыре трансформаторные подстанции.