РИАМО - 14 сен. Москва выставила на торги нежилое кирпичное здание 1938 года постройки, расположенное на территории центра современного искусства «Винзавод», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Строение площадью более 160 квадратных метров находится в границах объекта культурного наследия регионального значения - бывшего пивоваренного завода. Торги по лоту стартуют с 16,4 миллиона рублей.

«Приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определенные ограничения», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на территории памятника архитектуры запрещено строить новые объекты, увеличивать площадь существующих зданий, проводить земляные и строительные работы.

Здание, выставленное на продажу, находится в центре Москвы рядом с Садовым кольцом и станцией метро «Чкаловская».

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 октября. Электронный аукцион состоится 22 октября.