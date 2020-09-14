РИАМО - 14 сен. Итоговая явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский составила 22,6%, сообщает ТАСС.

«По подсчетам общественного штаба, итоговая явка составила 22,6%», – отметил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за довыборами в Москве Алексей Венедиктов.

Принять участие в выборах могли москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Общее число избирателей в этих округах составляет около 68 тысяч человек.

У избирателей также была возможность проголосовать онлайн на портале mos.ru. Участниками дистанционного голосования стали 4445 человек.​