РИАМО - 14 сен. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что общая ситуация с заболеваемостью Covid-19 в стране стабильная, сообщает Nation News.

По словам министра, незначительные изменения по заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдаются в некоторых регионах РФ в связи с повышением активности жителей и возвращением их из отпусков. Однако в целом ситуация стабильна.

«Мурашко напомнил россиянам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава федерального Минздрава посоветовал россиянам привиться от гриппа, чтобы избежать тяжелых последствий от сочетания двух инфекций.​