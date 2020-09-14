РИАМО - 14 сен. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что общая ситуация с заболеваемостью Covid-19 в стране стабильная, сообщает Nation News.
По словам министра, незначительные изменения по заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдаются в некоторых регионах РФ в связи с повышением активности жителей и возвращением их из отпусков. Однако в целом ситуация стабильна.
«Мурашко напомнил россиянам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», - отмечается в сообщении.
Кроме того, глава федерального Минздрава посоветовал россиянам привиться от гриппа, чтобы избежать тяжелых последствий от сочетания двух инфекций.
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