РИАМО - 14 сен. Четыре десятка учебных заведений Москвы вошли в сотню лучших образовательных организаций РФ по версии WorldSkills Russia, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столицу в топ-100 представляют 39 колледжей и Московский городской педагогический университет.

«Активное участие московских студентов в мероприятиях WorldSkills и их результаты не только подтверждают высокое качество столичного профессионального образования, но и задают новые высоты и стандарты профессиональной подготовки востребованных в Москве специалистов», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица активно обновляет материально-техническую базу колледжей, а также повышает профессиональный уровень преподавателей и мастеров производственного обучения.

Лучшие образовательные организации России по итогам 2019 года объявили в рамках VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году чемпионат проводится в Москве с 6 по 21 сентября.