РИАМО - 14 сен. На портале Московского инновационного кластера появился новый сервис факторинга для столичных производителей и поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Новый сервис представляет собой комплекс финансовых услуг, которые необходимы производителям и поставщикам, ведущим деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности.

«Факторинг дает возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки», - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, данный сервис позволяет бизнесменам пройти онлайн все этапы закупки, а еще он поможет выбрать более привлекательные предложения от партнеров-факторов с гарантией безопасности всех проводимых операций.

«Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты», — подчеркнула Сергунина.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, предпринимателю необходимо стать участником Московского инновационного кластера, для этого следует зарегистрироваться на ИТ-платформе i.moscow.

На данной платформе предприниматель может в личном кабинете подать заявку на проведение факторинга, а также выбрать поступившие предложения от партнеров-факторов и заключить договор в электронной форме.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин добавил, что новый сервис поможет участникам Московского инновационного кластера привлечь финансовые ресурсы от банка или факторинговой компании, пока еще не поступили платежи от основного заказчика. Кроме того, это поможет сократить риски и обеспечить ликвидность продукции.

На сегодняшний день в Московском инновационном кластере зарегистрировались свыше 11,5 тысячи фирм и компаний.