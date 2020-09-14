РИАМО - 14 сен. Погода с кратковременными дождями ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, максимальная температура воздуха в регионе составит плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, в Московской области - от 13 до 18 градусов тепла.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет около 55%.