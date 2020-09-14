РИАМО - 14 сен. За сутки в Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб столицы.

Жертвами пандемии в Москве стали уже 4993 человека. При появлении любых симптомов ОРВИ строго рекомендуется остаться дома и вызвать врача.

При появлении любых симптомов ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», – говорится в сообщении.

В Москве уже сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах все еще нужно находиться в маске и перчатках.

Ранее начались пострегистрационные испытания вакцины против коронавируса «Спутник V». Жители Москвы, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо, некоторые ощущают недомогание.

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14 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.