РИАМО - 14 сен. Подмосковные власти утвердили концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года, ее цель – повышение конкурентоспособности атлетов из Московской области на всероссийской и международной спортивной арене, документ опубликован на сайте регионального правительства.

Предполагается, что реализация концепции поможет сформировать эффективную региональную систему подготовки спортивного резерва, которая будет способна взращивать спортсменов самого высокого уровня.

«Это предполагает развитие системы подготовки спортивного резерва и активную работу по поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов, внедрению современных форм организации тренировочного процесса‚ постепенному улучшению материально-технической базы организаций спортивной подготовки», - говорится в документе.

Кроме того, для достижения указанной цели необходимо сформировать квалифицированный тренерский состав и организовать качественное научное, научно-методическое, медицинское, медико-биологическое, психологическое и антидопинговое сопровождение подмосковного спорта.

В настоящее время подготовкой спортивного резерва в Подмосковье занимается более 200 организаций и свыше 3,4 тысячи штатных тренеров. Сам спортрезерв составляет около 130 тысяч человек.