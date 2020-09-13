РИАМО - 13 сен. В четвертом квартале 2020 года планируют достроить жилой дом в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства многоквартирного десятиэтажного жилого дома в городском округе Серпухов.

«На данный момент на объекте на выполнены фундамент, монолитный каркас и ограждающие конструкции первой, второй, третьей, четвертой, пятой секций. В настоящее время ведутся работы по устройству каменной кладки пристроенных помещений, наружных сетей водопровода и электроснабжения, отделке мест общественного пользования, внутренних инженерных сетей», - говорится в сообщении.

В ходе строительства жилого дома задействовано свыше 150 работников. Строительная готовность объекта составляет более 80%.