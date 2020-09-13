РИАМО - 13 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья закончили проверку строительства первого этапа тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленых культур в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прогнозируемая дата окончания строительства данного объекта – октябрь 2020 года.

«Планируемый объем производства новой теплицы - более 4 тысяч тонн овощей в год. Открытие объекта обеспечит работой около 100 человек», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

На сегодняшний день в тепличном комплексе ведутся работы по устройству металлокаркаса, ограждающих конструкций. Также рабочие проводят монтаж котельной и резервуаров, наружных инженерных сетей.