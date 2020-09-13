РИАМО - 13 сен. Больше всего голосов в ходе онлайн-голосования на довыборах в советы депутатов в районах Бабушкинский и Марьино получили кандидаты, которые были поддержаны партией «Единая Россия», сообщает в воскресенье ТАСС.

«По два депутата избираются из всего списка. В обоих районах по результатам онлайн-голосования лидируют депутаты, поддержанные «Единой Россией». В Бабушкинском районе первое место - Киселева Лидия получила 726 голосов, или 26%. Второе место - Лифанцев Илья получил поддержку 694 избирателей, или 25%», — сказал руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Алексей Венедиктов.

Он добавил, что в районе Марьино лидирует Галина Андреева, которая получила 42% голосов, на втором месте - Антон Архицкий, за него проголосовал 21% избирателей в ходе онлайн-голосования.

Венедиктов добавил, что третьей по Бабушкинскому району стала Елена Булгакова, по Марьину третьим стал Сергей Смирнов.

Довыборы депутатов прошли в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе выбирали по два депутата. Онлайн-голосование прошло 11 и 12 сентября. ​