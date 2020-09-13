РИАМО - 13 сен. Возгорание произошло в селе Сосновка городского округа Озеры, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 19:43 в воскресенье поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: городской округ Озеры, село Сосновка, улица Зеленая, дом 17.

«В 20:50 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Пожар в частном доме тушили семь человек и две единицы техники.