РИАМО - 13 сен. Возгорание произошло в селе Сосновка городского округа Озеры, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
В 19:43 в воскресенье поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: городской округ Озеры, село Сосновка, улица Зеленая, дом 17.
«В 20:50 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.
Пожар в частном доме тушили семь человек и две единицы техники.
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