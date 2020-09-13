РИАМО - 13 сен. В Москве прошли дополнительные выборы в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, итоговая явка на онлайн-голосовании составила 95%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«4445 человек приняли участие в дистанционном голосовании, которое проводилось 11 и 12 сентября на портале mos.ru. Часть тех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании, не получила электронный бюллетень, проголосовала очно и была исключена из реестра электронных избирателей», - говорится в сообщении.

Таким образом, явка на дистанционном голосовании в двух московских районах составила 95% от числа зарегистрированных избирателей.

Все проголосовавшие москвичи, независимо от способа волеизъявления (дома, онлайн или на участках), могут принять участие в проекте «Миллион призов». Среди участников городского проекта 14 сентября методом случайного отбора будут выбраны победители, которые получат сообщение на телефон с итогами розыгрыша призов.

В районах Марьино и Бабушкинский избиратели выбирали по два депутата. Там работали 30 избирательных участков.