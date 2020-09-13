РИАМО - 13 сен. Столичный футбольный клуб ЦСКА выиграл у московского «Спартака» в матче чемпионата России со счетом 3:1, сообщается на сайте «армейцев».

Игра прошла в воскресенье на московском стадионе «ВЭБ Арена».

Первыми в игре забили футболисты «красно-белых», но затем в конце первого тайма мяч залетел и в ворота «Спартака». Во втором тайме «армейцам» удалось забить еще два гола.

В течение встречи судьи показали игрокам пять желтых карточек. Из них одна у ЦСКА и четыре у «Спартака».