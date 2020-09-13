РИАМО - 13 сен. В Одинцовском городском округе завершилась первая смена семинаров для участников военно-патриотических организаций Московской области, ребята получили возможность реализовать свой творческий потенциал и лидерские качества, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения общественного движения «Юнармия» Подмсоковья.

Организатором мероприятия выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

«В первой смене семинаров приняло участие более 200 юных патриотов Московской области. В рамках смены ребята прошли различные образовательные программы: познакомились с архивно-поисковой деятельность в регионе, узнали о правилах оказания первой доврачебной помощи, смогли закрепить ключевые навыки строевой и многое другое», — сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

Он добавил, что ребята на семинарах получают не только знания, но и возможность реализовать творческий потенциал и лидерские качества.

Легков добавил, что участники смогли пройти комплекс испытаний, направленных на физическое развитие, «Тропа Героев», стать участниками уникального проекта «Знаменосцы Победы», поучаствовать в интеллектуально-развлекательной викторине «Великая Отечественная война», сразиться в интеллектуальной битве «Ворошиловский стрелок».

«Я хочу поблагодарить всех, кто приехал на первую смену шестых военно-патриотических семинаров Московской области. За эти несколько лет, что вы состоите в движении, «Юнармия» сделала большой прорыв в своем развитии и объединяет более 29 тысяч юных патриотов Московской области», — сказал в ходе церемонии подведения итогов первой смены пресс-секретарь регионального отделения «Юнармии» Антон Фурсов.

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и с использованием средств индивидуальной защиты.