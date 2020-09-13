РИАМО - 13 сен. С начала 2020 года в Подмосковье ветеринарные специалисты проводят диагностические исследования и лечебно-профилактические обработки пчелосемей против инфекционных и паразитарных заболеваний, уже исследовано свыше 830 пчелосемей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«С начала 2020 года в регионе ветеринарными специалистами проведено более 830 лабораторных исследований проб материалов от пчел на различные заболевания. Мероприятия проводятся в целях недопущения возникновения и распространения на территории региона заболеваний пчел», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Инфекционные болезни пчел представляют собой обширную группу заразных заболеваний насекомых и их расплода, возбудителями которых являются микроорганизмы.

В регионе мероприятия проводились против следующих заболеваний: акарапидоз пчел, амебиаз, американский гнилец, варроатоз, нозематоз и европейский гнилец.

«На территории Московской области расположено более 440 объектов, занимающихся содержанием и разведением пчел. Суммарная мощность пасек на территории региона составляет более 10 тысяч пчелосемей», - уточнил министр.

В течение многих лет своевременное и качественное проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий позволяет не только контролировать эпизоотическое состояние пчеловодческих хозяйств на территории Подмосковья, но и увеличивать количество пчелосемей, а также производство продукции пчеловодства.