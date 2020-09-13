РИАМО - 13 сен. В Волоколамске до 25 сентября будут проходить съемки фильма о детском лагере «Нормальный только я» с участием актера Константина Хабенского, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Действие кинофильма разворачивается в детском лагере. Однажды там в одной смене оказались ребята с ограниченными физическими возможностями и хулиганы. Но дети смогли объединиться, чтобы попытаться спасти любимый лагерь от закрытия.

«Здесь очень важна тема инклюзии. Этот фильм о том, как общая беда объединила совершенно разных детей. О том, как они нашли в себе силы принять друг друга такими, какие они есть», - сказали организаторы съемок.

Предположительно, премьера фильма «Нормальный только я» состоится в октябре 2021 года.