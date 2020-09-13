РИАМО - 13 сен. В столице в 20:00 воскресенья закрылись избирательные участки на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов.

Довыборы депутатов прошли в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе выбирали по два депутата.

Всего в данных районах работали 30 избирательных участков.

Довыборы в районах проводили три дня. Кроме того, 11 и 12 сентября москвичи могли проголосовать дистанционно на портале mos.ru. Участие в выборах в онлайн-формате приняли около 4,5 тысяч избирателей.