РИАМО - 13 сен. В Подмосковье закрылись избирательные участки в 18 городских округах, где проходили выборы в местные советы депутатов.

В семи городских округах проходили основные выборы в советы депутатов, в 11 муниципалитетах – дополнительные выборы в советы депутатов. На основных выборах голосование проходило в течение трех дней – избирательные участки в Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Электростали и Молодежном открылись 11 сентября. Воскресенье, единый день голосования, стал основным днем выборов.

Дополнительные выборы прошли в Звездном городке, Егорьевске, Рузском округе, Красногорске, Истре, Люберцах, Ступине, Богородском округе, Воскресенске, Талдомском и Наро-Фоминском округах.

Всего в регионе выбирали 183 депутатов, были зарегистрированы 672 кандидата. Общее количество избирателей составило 1 миллион человек. По данным на 18:00, явка составила 21,15%.

На выборах пожарную безопасность обеспечивали более 500 сотрудников МЧС. Перед выборами были проверены учреждения, которые были задействованы в проведении голосования. Нарушений пожарной безопасности не выявили.

На участках также обеспечили соблюдение мер санитарной безопасности и доступность для инвалидов.