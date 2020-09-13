РИАМО - 13 сен. В деревне Сергеево городского округа Чехов возводят новый производственный комплекс, работы завершены на 80%, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области осуществили проверку хода строительства производственного комплекса в районе деревни Сергеево городского округа Чехов», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на объекте рабочие сделали фундамент, несущий каркас, ограждающие конструкции и кровлю. Сейчас проводятся работы по отделке.

Прогнозируемая дата завершения строительства производственного комплекса - март 2021 года.