РИАМО - 13 сен. В Московской области 222 281 избиратель принял участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления, с учетом всех дней голосования явка на 18:00 составила 21,15%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В единый день голосования в Подмосковье проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов. Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным.

«День подходит к концу и наступает самое интересное время, когда комиссия скоро получит всю документацию и перейдет к самому главному - это подсчету и определению итогов голосования. <...> На территории Московской области на 18:00 <…> проголосовал 222 281 избиратель, что составляет 21,15% от общего числа избирателей, включенных в список избирателей», - сказал Березкин.

Он добавил, что ситуация на выборах в целом стабильна.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата.