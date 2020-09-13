РИАМО - 13 сен. Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее из-за того, что лоси стали чаще выходить на дороги, еще одного лося заметили на МКАД в районе Химок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Лосей замечали на дорогах уже в трех разных частях столицы. Так, недавно лося заметили на улицах в районе Перово.

«Дело в том, что осенью у сохатых начинается гон — животные активно ищут пару. Любовь кружит им голову, поэтому лоси часто выходят на дороги, чтобы добраться в другую часть леса. Мы сняли одного такого бегуна при попытке перейти МКАД в районе Химок», — говорится в сообщении.

Кроме того, водителям напомнили, что собаки и кошки также часто перебегают через дороги. Животные еще могут прятаться под машинами от дождя.

Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах.