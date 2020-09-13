РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Депутат Государственной думы РФ Максим Сураев в воскресенье посетил избирательные участки Балашихи и проверил, как проходит голосование на выборах кандидатов в совет депутатов городского округа.

В Единый день голосования проходят муниципальные выборы в Балашихе. За 35 мандатов борются 98 кандидатов, в том числе один самовыдвиженец. Основной день голосования - воскресенье, но свою позицию можно было выразить на избирательных участках 11 и 12 сентября в рамках досрочного голосования.

«Посетил избирательные участки №№578, 566, 567, 3683, пока все спокойно, бюллетени обрабатываются КОИБами, наблюдатели контролируют ход голосования, представители полиции следят за порядком, на информационных стендах избирательных участков размещена информация о кандидатах, их биография и партийная принадлежность», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что именно муниципальные депутаты определяют местную политику, утверждают бюджет городского округа, защищают интересы конкретного двора и микрорайона,

«Призываю всех неравнодушных обязательно прийти и проголосовать за своего кандидата, своего представителя в совете депутатов. Участки будут открыты сегодня до 20:00», - заключил Сураев.