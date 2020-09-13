РИАМО - 13 сен. На столичной ВДНХ завершили очередной сезон проекта «Музыка на крыше», который пользуется популярностью у жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ закончился очередной сезон проекта «Музыка на крыше». <...> Любимая музыка, закат и потрясающие виды на Москву - что еще нужно для отдыха?» - написал мэр в своем Instagram-аккаунте.

В этом году проект стартовал 2 августа. Концерты проходили на крыше павильона «Рабочий и колхозница» по четвергам и воскресеньям.

Реализация проекта «Музыка на крыше» началась на ВДНХ летом 2018 года. Концерты быстро снискали популярность у москвичей.