РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. на сайте Активисты микрорайона Климовск подмосковного Подольска будут ходатайствовать об изменении автобусного муниципального маршрута №3, чтобы он заезжал в жилгородок военной части, сообщаетсяадминистрации округа.

В микрорайоне Климовск у дома №2/18 на улице Победы совместно с членом совета дома Евгением Горчаковым провели большую работу по благоустройству двора, меняется жилгородк, решили десятки вопросов жителей дома №7 ЖК «Эстет» на улице Серпуховская. Активисты рассказали об изменениях, которые произошли в объединенном Подольске за прошедшие пять лет, насколько важна активная гражданская позиция, совместная работа власти и жителей.

«В жилгородке воинской части, расположенной в Климовске, наконец-то появились не направления, а дороги. Мы десятилетиями этого ждали. И вообще наша маленькая территория за последние два года просто преобразилась. Сделали прекрасные детские площадки, сейчас возле дома №10 начались работы по установке еще одной», - сказала активист Ольга Воронова.

Она добавила, что взаимодействие налажено, на достигнутом не остановимся, наметили следующие вопросы – будем ходатайствовать об изменении автобусного маршрута №3 с заездом в наш жилгородок, необходимо решить вопрос с уличным освещением.

Жители видят, как меняется микрорайон Климовск. Происходят перемены не единичного порядка. В юго-западной части (Гривно) и в северо-восточной части (Весенняя) изменения постоянные и планомерные.

«Какую современную школу открыли в Дубках 1 сентября, у меня там учатся три внука. И сделали к этому инновационному корпусу гимназии имени Подольских курсантов удобный тротуар. А какая проведена реконструкция парков! Мы ждем обновления Дома культуры имени 1 Мая, а ремонт Дома культуры «Машиностроитель» и прилегающей к нему территории сделаны совсем недавно!» - сказала старшая по дому в ЖК «Эстет» Римма Абашева.

Климовские активисты, приехавшие в пресс-центр, уже приняли участие в выборах в совет депутатов городского округа Подольск.

«Я призываю всех жителей Климовска участвовать в выборах! Мы выбираем депутатов, и очень хочется, чтобы это были люди ответственные, неравнодушные, которые уважают своих избирателей и любят Подольск, которым предстоит решить еще много вопросов. Давайте выберем достойных людей!» - заключил член совета дома № 2/18 на улице Победы Евгений Горчаков.