РИАМО - 13 сен. Финал Всероссийских соревнований по боксу имени Иосифа Кобзона прошел в Одинцове, победителем турнира стала команда из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров из 22 регионов России. За пять соревновательных дней представители Подмосковья завоевали восемь золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград», - говорится в сообщении.

У мужчин победителями стали Володя Мнацаканян, Константин Опольский, Тигран Мнацаканян, Денис Мешков и Марк Петровский, у женщин - Елена Савельева, Виктория Кулешова и Саадат Долгатова.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков подчеркнул, что областные боксеры показали высокий класс на соревнованиях.

«Первое общекомандное место – еще один показатель их высокого профессионализма. Но в первую очередь это турнир памяти, в рамках которого Подмосковье приняло спортсменов более чем из 20 регионов России. Мы чтим память великого человека, внесшего вклад не только в историю искусства, но и спорта», - добавил министр.