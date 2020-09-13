РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверили ход работ по обустройству сквера в микрорайоне Дзержинского на территории строящегося главного Князь-Владимирского храма Росгвардии, на его благоустройство выделено 180 миллионов рублей из бюджета региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Когда закладывался храм, мы долго обсуждали с Росгвардией, как передать данный участок земли, чтобы можно было создать для жителей комфортные условия для того, чтобы не только наслаждаться возможностью отдыха в своих дворовых территориях, но и иметь рядом с домами такой благоустроенный сквер», - сказал Брынцалов.

По его словам, когда закончится строительство храма, здесь будет ухоженная территория, возможность зайти в храм, помолиться и погулять с детьми. Он добавил, что в сквере также будет создана спортивная зона. На все работы из бюджета Московской области выделено около 180 миллионов рублей.

В зоне отдыха также возведут мемориал и установят памятную стелу, посвященную Росгвардии и воинам-дзержинцам.