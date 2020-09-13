РИАМО - 13 сен. Мужчина обратился к московским лор-врачам с жалобами на охриплость, пациента избавили от новообразований в гортани, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Пациент обратился за помощью в Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Проблемы с голосом беспокоили 31-летнего мужчину уже свыше трех лет. Это мешало его работе в театре.

«Пациента направили к фониатру и по результатам осмотра гортани с применением специального микроскопа обнаружили несколько новообразований на голосовых складках, похожих на папилломы. Врачи поставили диагноз – папилломатоз гортани – и назначили плановое оперативное лечение», - говорится в сообщении.

Данное заболевание характеризуется образованием большого количества папиллом на слизистой оболочке гортани. Оно имеет вирусную этиологию.

Заболевание лечат в основном хирургическим методом. При операции врачам важно тщательно и щадяще для гортани удалить все папилломы. При этом количество хирургических вмешательств и их объем нужно свести к минимуму из-за того, что существует опасность развития рубцевания гортани.

Врачи сделали операцию пациенту с использованием микрохирургической и эндоскопической техники, которая позволяет рассмотреть структуры гортани с максимальным увеличением и провести тщательное удаление всех папиллом.

«Операция прошла успешно, и через несколько дней после операции пациент был выписан с рекомендациями по строгому ограничению голосовой нагрузки в течение 10-14 дней», - добавляется в материале.

При повторном медосмотре, который врачи провели через две недели, пациент отметил, что голос полностью восстановился. В дальнейшем мужчину направят на консультацию и лечение к врачу-иммунологу.