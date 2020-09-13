РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В Троицком соборе подмосковного Подольска назначили нового духовника центра православного воспитания и образования «Троицкая лествица», им стал протоиерей Никита Ганаба, сообщается в группе «Троицкий собор г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Священник Константин Семенов освобождается от обязанностей духовника «Троицкой лествицы» при Троицком соборе Подольска. Духовником назначается протоиерей Никита Ганаба», - говорится в сообщении.

Центр «Троицкая летсвица» является общеобразовательным учебным заведением, в котором дети не только учатся и осваивают учебную программу, но и могут проводить время, занимаясь внеурочной деятельностью. Вторая половина дня построена по такой схеме, что позволяет создавать в «Троицкой лествице» разновозрастные коллективы, объединяющие детей по интересам.

Учащиеся пятого и шестого класса могут заниматься с учителями-предметниками, для них проводят дополнительные занятия по английскому языку. Дети регулярно посещают тематические выставки и экспозиции в рамках уроков биологии и истории.

Для всех учащихся проводятся бесплатные занятия в кружках по интересам. Дети занимаются в театральном кружке и участвуют во всех праздничных представлениях, сами пробуют себя в роли режиссеров.

На занятиях по ИЗО дети имеют возможность научиться не только традиционному рисунку в художественной студии с профессиональным художником, но также для более маленьких учащихся проводятся занятия по «Рисованию мыльными пузырями» и «Рисованию пальчиками». На занятиях в кружке «Умелые ручки» дети занимаются квиллингом, модульным оригами и бисером, делают аппликации в различных техниках.

Есть еженедельные занятия по шахматам, на которых педагог проводит групповые занятия в понятной и интересной форме, погружая детей в увлекательный шахматный мир. Ежемесячно учащиеся и их родители имеют возможность участия в различных паломнических поездках и экскурсиях.