РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско проверил работу пяти избирательных участков, расположенных в школе №53, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Парламентарий пообщался с членами избиркома, наблюдателями и жителями. Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании.

«Выборы - это всегда праздник: здесь играет музыка, проходят концерты. Но это и очень значимый день. Принимать участие в голосовании нужно обязательно. Очень важна активность людей при выборе депутатов, ведь именно через местных избранников население определяет основные направления развития территории, выполнение наказов, получает помощь и содействие в решении вопросов», - сказал Дениско.

Он призывал граждан прийти на выборы, принять активное участие и отдать свой голос. Голосование продлится до 20:00. В границах избирательного округа расположены: поселок Октябрьский, части поселков Малаховка и Томилино.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата городских советов. Так, 170 мандатов замещают на основных выборах в Балашихе, Лыткарине, Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Электростали и Молодежном. Еще 13 мандатов – на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.