РИАМО - 13 сен. Избирательные участки на территории Подмосковья проверены на безопасность и доступность для инвалидов, на участках, которые находятся на вторых этажах, работают помощники, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В единый день голосования в Подмосковье проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов. Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным.

«Первая и главная задача, которая перед нами стоит, - мониторинг всех участков на предмет доступности, а сейчас уже в новых реалиях — и на предмет безопасности. С точки зрения безопасности могу сказать, что более 500 участков мы успели проверить до пятницы. Могу отметить не только от себя, но и от (уполномоченного по правам человека в РФ – ред.) Татьяны Москальковой, которая присутствовала сегодня на маршруте в Подольске, что все участки готовы с точки зрения и безопасности, и доступности среды для людей с ограниченными возможностями», - сказала Семенова.

Она отметила, что из 667 участков только шесть находятся на вторых этажах. Но на этих участках работают помощники и обеспечены все необходимые технические средства.

«Что касается безопасности, то упор был сделан в первую очередь на учебные заведения. Поскольку учебный процесс в школах в пятницу и субботу, безусловно, не заканчивался, поэтому определенные участки в определенное время открывались для досрочного голосования», - добавила Семенова.