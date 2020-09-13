РИАМО - 13 сен. Научно-исследовательский и проектный институт «МосТрансПроект» запустил конкурс в Instagram в честь своего 72-летия, одним из подарков подписчикам станут VR-очки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Все, что нужно сделать — поздравить «МосТрансПроект» под этим постом. Через неделю мы выберем победителей с помощью генератора случайных чисел», - говорится в сообщении.

Одна из последних работ архитекторов «МосТрансПроекта» - проект зоны отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. Кроме того, НИИ подготовил схемы транспортных коммуникаций для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В институте также спроектировали более 99% трамвайной инфраструктуры Москвы.

В целом научно-исследовательский институт разработал транспортные проекты почти для трех десятков стран.