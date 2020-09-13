РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Танцевальный фестиваль уличной культуры «Пространство танца» проходит с 10:00 в парке «Пехорка» Балашихи, на площадках проходят отборочные туры по разным направлениям танца, финал соревнований лучших танцоров начнется в 18:35, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На фестивальной площадке — три шатра. В двух из них проходят отборочные соревнования — баттлы по разным направлениям танца, в третьем шатре — лаунж-зона, где можно отдохнуть на креслах-мешках.

«В первом шатре около правого входа в парк участники соревнуются в направлениях hip-hop, lockin и popping. Во втором расположенном левее — illusion dance, electro dance krump. На малой сцене проходят отборочные туры по break dance. Вдоль главной аллеи — зоны для граффити. На главной сцене, которая расположена ближе к набережной, можно посмотреть выступления участников в номинации Dance Show», - говорится в сообщении.

Отборочные туры проходят до 17:45. С 18:35 начинаются финальные соревнования лучших танцоров во всех номинациях на главной сцене. Хедлайнером фестиваля станет певец Niletto. Он выступит в 21:00.

Фестиваль «Пространство танца» организован при поддержке министерства культуры Московской области. Всего в фестивале участвует более 500 танцоров из городов Московской области, а также Краснодара, Крыма, Новосибирска, Красноярска и других городов России.