РИАМО - 13 сен. Трое подростков, пострадавших в результате ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе, доставлены в больницу в тяжелом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В аварии пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Следователи установили, что один из ребят взял машину своего отчима, чтобы покататься со знакомыми по Москве. Во время поездки из-за нарушения ПДД машину с детьми начал преследовать экипаж Госавтоинспекции. Пытаясь уйти от погони, подросток не справился с управлением и врезался в отбойник.

«Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в том числе следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции.

Также организована прокурорская проверка. По информации подмосковной прокуратуры, севший за руль автомобиля ребенок проживает в Красногорске.

Видео с места аварии с участием ребенка в Подмосковье>>