РИАМО - 13 сен. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля под управлением ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Авария произошла в воскресенье на Минском шоссе в Одинцовском городском округе, в результате ДТП пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница.

«Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима без его ведома и позвал двоих своих знакомых покататься по городу Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение», - говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и начали опрос очевидцев, также изъяты записи видеорегистратора и запрошены записи с камер видеонаблюдения.

В рамках проверки в том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

По информации подмосковной прокуратуры, севший за руль автомобиля Toyota ребенок проживает в городском округе Красногорск.