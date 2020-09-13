РИАМО - 13 сен. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля под управлением ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Авария произошла в воскресенье на Минском шоссе в Одинцовском городском округе, в результате ДТП пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница.
По данному факту организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и начали опрос очевидцев, также изъяты записи видеорегистратора и запрошены записи с камер видеонаблюдения.
В рамках проверки в том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
По информации подмосковной прокуратуры, севший за руль автомобиля Toyota ребенок проживает в городском округе Красногорск.
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