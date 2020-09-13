РИАМО - 13 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском днем в воскресенье задержали и отменили 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали и отменили по четыре рейса. В аэропорту Домодедово задержано восемь прилетов и вылетов, еще пять отменили. В Шереметьеве отменили и задержали по одному рейсу.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов, в подмосковном аэропорту Жуковский, два рейса задержали, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.