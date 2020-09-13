РИАМО - 13 сен. На выборах в органы местного самоуправления Московской области в воскресенье пожарную безопасность обеспечивают свыше 500 сотрудников МЧС, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

В Единый день голосования в Подмосковье проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов. Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным.

«На избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство 517 сотрудников и должностных лиц Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.

Также в ГУ МЧС России по Подмосковью работает оперативный штаб по сбору, обобщению информации о ходе проведения голосования и подготовке управленческих решений. До 14 сентября силы и средства ведомства переведены на усиленный режим работы.

Для проведения голосования в регионе работают 628 избирательных участков. Также два избирательных участка работают в закрытых административно-территориальных образованиях.

Перед выборами провели плановые и внеплановые проверки учреждений, задействованных в проведении голосования. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С персоналом объектов, задействованных в проведении выборов в регионе, сотрудниками МЧС России проведено более 1,4 тысячи профилактических мероприятий.