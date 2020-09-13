РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В подмосковном Подольске в Единый день голосования уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила несколько избирательных участков, нарушений не выявила, сообщается на сайте администрации округа.

«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Единый день голосования посетила Подольск. В рамках мониторинга за соблюдением избирательных прав граждан она побывала на избирательных участках, расположенных в ДК «Октябрь», Гимназии имени Подольских курсантов и в Климовском доме-интернате», - говорится в сообщении.

Она отметила, что соблюдены противоэпидемические меры, имеется свободный доступ к урнам, нарушений на данном участке не выявлено. На участке №2338 в ДК «Октябрь» Москалькова пообщалась с наблюдателями и членами избирательной комиссии, а также непосредственно с избирателями.

«Конституционные права, правила и условия организации избирательных участков соответствуют всем необходимым нормам. Я беседовала с наблюдателями от партий «Яблоко», ЛДПР и конкретного депутата, который выдвигается на этой территории в муниципальный законодательный орган. Ни у кого из них не было ко мне вопросов, они сообщили об отсутствии жалоб, что с начала открытия участков все проходит спокойно, в штатном режиме», - сказала Москалькова.

По ее словам, о нарушениях можно сообщить ей, уполномоченному по правам человека в Московской области Екатерине Семеновой, или членам штаба, которые работают в течение месяца.